التعادل عنوان الشوط الأول بين الاتحاد والترجي

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد والترجي

وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مدينة الملك فهد الرياضية”.