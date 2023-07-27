التعادل عنوان الشوط الأول بين الاتحاد والترجي

حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مدينة الملك فهد الرياضية”.
بنزيما يصنع🅰️وحمدالله يسجل⚽️ .. هدف التعادل للاتحاد أمام الترجي بصوت فهد العتيبي 🎙#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/q06jrrSUgG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
أسامة بوقرة يضع الترجي في المقدمة 🚀⚽#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/T6dhcyOLzV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023