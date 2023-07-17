التعادل يحسم مباراة الزمالك ضد فاركو

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 مباراة الزمالك ضد فاركو أمس في الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الزمالك ضد فاركو

وكان الزمالك سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من سيد نيمار وإبراهيما نداي في الدقيقتين الـ 26 والـ32.

وفي الشوط الثاني، سجل فاركو هدفين عبر اللاعب السوداني سيف تيري في الدقيقتين الـ 60 والـ 72.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 60 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فاركو 42 نقطة في المركز التاسع.