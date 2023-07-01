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لمناقشة تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد

التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية
المواطن - واس

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بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمحافظة جدة غدًا، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موقف منظمة التعاون الإسلامي

ونبهت منظمة التعاون الإسلامي التي من المقرر أن يناقش اجتماعها غدا الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف، إلى خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.
وحثت المنظمة حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، مستنكرة تكرر هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيرها من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.

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مراعاة حقوق الإنسان

وأكدت المنظمة مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، مذكرة بضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، مشددة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت في 29 يونيو 2023، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي 28 يونيو 2023، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

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