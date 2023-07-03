التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين

وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022 أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002 وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتداداً لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وحملت منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، داعيةً في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.