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دعت مجلس الأمن الدولي لتحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته

التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين
المواطن - واس

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتداداً لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، داعيةً في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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