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أكد أنه تحريض على الكراهية الدينية والتعصب

التعاون الإسلامي تدين حرق المصحف في الدنمارك

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
التعاون الإسلامي تدين حرق المصحف في الدنمارك
المواطن - فريق التحرير

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأعرب إبراهيم طه عن عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضًا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منبهًا إلى عواقبها الخطيرة.

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استفزازات تعارض الحقوق المدنية

وذكّر الأمين العام بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 02 يوليو 2023 والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.

وأشار إلى أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز.

مكافحة الكراهية الدينية

كما لفت إبراهيم طه إلى أهمية مضمون القرار بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف”، الذي اعتمده مؤخرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحث الأمين العام حكومة الدنمارك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتجنب تداعياتها.

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