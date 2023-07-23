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التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة
المواطن - فريق التحرير

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قررت منظمة التعاون الإسلامي تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة بسبب تكرار حوادث الاعتداء على المقدسات الإسلامية وحرق نسخة من المصحف الشريف.

 

حرق المصحف

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه أدان بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأعرب عن عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضًا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منبها إلى عواقبها الخطيرة.
وذكّر الأمين العام بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 02 يوليو 2023 والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.

حرية التعبير والرأي

وأشار إلى أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز. كما أشار إلى أهمية مضمون القرار بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف”، الذي اعتمده مؤخرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحث الأمين العام الحكومة الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتجنب تداعياتها.

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