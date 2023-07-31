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بيان استنكاري في ختام اجتماع المنظمة

التعاون الإسلامي: نأسف لعدم اتخاذ مايلزم لمنع تدنيس المصحف

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
التعاون الإسلامي: نأسف لعدم اتخاذ مايلزم لمنع تدنيس المصحف
المواطن - فريق التحرير

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صدر البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن تداعيات حرق المصحف، وفقًا للإخبارية عاجل.

وأدان البيان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف ويأسف لتكرارها.

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وأعرب البيان عن أسفه بشدة لعدم اتخاذ مايلزم لمنع تدنيس المصحف في السويد والدنمارك.

بناء على طلب السعودية

بناء على طلب السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذًا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقد في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

أعمال استفزازية

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردًا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرًا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

 

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