التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط

أعرب الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وسأل البديوي المولى -عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.