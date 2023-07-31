التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا
حذر استشاري الأمراض الجلدية د. سعد السعدان، من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
وقال السعدان خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد.
ولفت الاستشاري إلى أنه من بين الآثار السيئة لكثرة التعرض لأشعة الشمس شيخوخة الجلد، والتقدم في السن، فضلًا عن تغير لون البشرة إلى لون غير جيد.
على صعيد آخر، توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.
ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.
فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د.سعد السعدان:
التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد#سؤال_واحد#الإخبارية2 pic.twitter.com/wZbfzLXLjK
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) July 30, 2023