Icon

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد Icon رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن Icon حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك Icon أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري Icon دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة Icon منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن Icon 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة Icon مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة Icon حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية Icon مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر استشاري الأمراض الجلدية د. سعد السعدان، من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

التجاعيد والتصبغات

وقال السعدان خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد.

قد يهمّك أيضاً
مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب

مزارع الباحة تتحول إلى مزار سياحي جذاب

ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

شيخوخة الجلد

ولفت الاستشاري إلى أنه من بين الآثار السيئة لكثرة التعرض لأشعة الشمس شيخوخة الجلد، والتقدم في السن، فضلًا عن تغير لون البشرة إلى لون غير جيد.

على صعيد آخر، توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.

ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم