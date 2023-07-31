التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد

حذر استشاري الأمراض الجلدية د. سعد السعدان، من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

التجاعيد والتصبغات

وقال السعدان خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد.

شيخوخة الجلد

ولفت الاستشاري إلى أنه من بين الآثار السيئة لكثرة التعرض لأشعة الشمس شيخوخة الجلد، والتقدم في السن، فضلًا عن تغير لون البشرة إلى لون غير جيد.

على صعيد آخر، توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.

ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.