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في إطار رؤية السعودية 2030

التعليم تدفع بالكفاءات لمناصب قيادية أبرزها تكليف أول امرأة سعودية مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
التعليم تدفع بالكفاءات لمناصب قيادية أبرزها تكليف أول امرأة سعودية مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة
المواطن - فريق التحرير

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جاءت قرارات وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الجديدة بتكليف عدد من القيادات بوزارة التعليم، في إطار تمكين الكفاءات الوطنية ودعمها وفتح المجال أمامهم لتولي المناصب القيادية في إطار العديد من المبادرات والتطوير الذي تقوم به الوزارة ضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما جاءت هذه التكليفات في وزارة التعليم بهدف الرقي بالتعليم بالسعودية والاهتمام بالميدان التربوي وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة حيث تم تكليف الاستاذة، منال بنت مبارك اللهيبي مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة كأول مديرة للتعليم في تاريخ الوزارة، ما يعكس تعظيم السعودية تمكين المرأة لتقديم أفضل ما لديها لخدمة الوطن.

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قامات متميزة

ووفقًا للقرارات، فتم تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي (وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العام)، الدكتور سعد بن عواض الحربي (وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية)، المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي (مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتخصيص و الاستثمار في وزارة التعليم) بالإضافة إلى مهامه مستشارًا ومشرفًا عامًاً على مكتب معالي وزير التعليم، الدكتور نايف بن عابد الزارع (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض)، منال بنت مبارك اللهيبي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة)، الأستاذ محمد بن علي القحطاني (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف)، الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة نجران)، الأستاذ فهد بن صالح عقالا (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير)، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف)، الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس (مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات)، الدكتور محمد بن سعود المقبل (مستشارًا لوزير التعليم)، والدكتور أسامة بن فهد الحيزان (مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بوزارة التعليم).

طموح وفكر عالٍ

وفور إعلان القرارات، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأسماء، حيث يعدون قامات متفردة في مجال التعليم، ويملكون طموحًا وفكرًا عاليًا يرتقون من خلاله بالمسيرة التعليمية.

وأكد المغردون أن التكليفات الجديدة لكفاءات وطنية متميزة تحفل سيرهم الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية متمنين لهم التوفيق والعون في مهامهم الجديدة.

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