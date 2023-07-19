التعليم تعلن المرحلة الأولى من ترقيات شاغلي الوظائف الإدارية

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أعلنت وزارة التعليم المرحلة الأولى من ترقيات شاغلي الوظائف الإدارية لمنسوبيها ومنسوباتها، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة، ومن المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة، على أن يتم الإعلان عن باقي المراتب تباعاً وفقاً للضوابط المنظّمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذه الترقيات؛ تأتي بناءً على إجراءات المفاضلة والترشيح وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كما يمكن للمتقدمين الاطلاع على ذلك من خلال نظام فارس الإلكتروني.
وتقدمت وزارة التعليم بالتهنئة لجميع الحاصلين على الترقيات من منسوبيها ومنسوباتها، متمنّية لهم التوفيق والسداد.