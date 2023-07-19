التعليم تعلن نتيجة التسكين في نظام المسارات للمرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التعليم نتيجة التسكين في نظام المسارات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر نظام نور.

ويمكن الاطلاع على نتيجة التسكين من خلال حساب الطالب في نظام نور بالدخول على أيقونة تسكين المسارات، مع العلم أن فترة اتخاذ القرار المناسب من ١٤٤٥/١/٦هـ إلى ١٤٤٥/١/١٣هـ.

خطوات وإجراءات التسكين:

١) إرشادات التسكين

٢) رغبات الطالب .

وهي الرغبات التي حددها الطالب بنفسه سابقاً أثناء تأديته لاختبار مقياس الميول

٣) الميول المهنية وهي ترتيب الرغبات حسب نتيجة مقياس الميول .

٤) المعدل الموزون وهو ترتيب الرغبات وفق النسبة الموزونة.

٢٠٪ نتيجة مقياس الميول.

٢٠٪ معدل خاص لمواد مرتبطة بالمسار.

٦٠٪ المعدل التراكمي.

٥) المسار المسكن للطالب يظهر المسار المسكن عليه الطالب و المتوفر في مدرسته الحالية.

٦) المسارات المتوفرة في حال رغبة الطالب في تغيير مساره لمسار آخر غير متوفر في مدرسته فيمكنه من هذه الصفحة طلب النقل لمدرسة أخرى بها شواغر .

ويتطلب تأكيد ذلك من حساب ولي الأمر وسيخضع الطلب للمفاضلة.

تعليمات طلب النقل لمسار آخر:

– يمكن التقديم على النقل حتى عند عدم توفر شواغر وسيتم دراسته حال توفر الإمكانية.

– تلبية طلب النقل غير مؤكدة لأنها تخضع للمنافسة وستكون بعد انتهاء فترة التأكيد.

– طلب النقل لا يتعارض مع تأكيد تسكينك في مدرستك لضمان مقعدك في المسار.