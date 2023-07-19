Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر نظام نور

التعليم تعلن نتيجة التسكين في نظام المسارات للمرحلة الثانوية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
التعليم تعلن نتيجة التسكين في نظام المسارات للمرحلة الثانوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم نتيجة التسكين في نظام المسارات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر نظام نور.

ويمكن الاطلاع على نتيجة التسكين من خلال حساب الطالب في نظام نور بالدخول على أيقونة تسكين المسارات، مع العلم أن فترة اتخاذ القرار المناسب من ١٤٤٥/١/٦هـ إلى ١٤٤٥/١/١٣هـ.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بـ 5 مهربين للقات في العارضة

الإطاحة بـ 5 مهربين للقات في العارضة

النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني

النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني

خطوات وإجراءات التسكين:

١) إرشادات التسكين

٢) رغبات الطالب .

وهي الرغبات التي حددها الطالب بنفسه سابقاً أثناء تأديته لاختبار مقياس الميول

٣) الميول المهنية وهي ترتيب الرغبات حسب نتيجة مقياس الميول .

٤) المعدل الموزون وهو ترتيب الرغبات وفق النسبة الموزونة.

٢٠٪ نتيجة مقياس الميول.

٢٠٪ معدل خاص لمواد مرتبطة بالمسار.

٦٠٪ المعدل التراكمي.

٥) المسار المسكن للطالب يظهر المسار المسكن عليه الطالب و المتوفر في مدرسته الحالية.

٦) المسارات المتوفرة في حال رغبة الطالب في تغيير مساره لمسار آخر غير متوفر في مدرسته فيمكنه من هذه الصفحة طلب النقل لمدرسة أخرى بها شواغر .

ويتطلب تأكيد ذلك من حساب ولي الأمر وسيخضع الطلب للمفاضلة.

تعليمات طلب النقل لمسار آخر:

– يمكن التقديم على النقل حتى عند عدم توفر شواغر وسيتم دراسته حال توفر الإمكانية.

– تلبية طلب النقل غير مؤكدة لأنها تخضع للمنافسة وستكون بعد انتهاء فترة التأكيد.

– طلب النقل لا يتعارض مع تأكيد تسكينك في مدرستك لضمان مقعدك في المسار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم