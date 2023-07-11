التفاصيل الكاملة للقاء بوتين وقائد فاغنر بعد فشل الانقلاب

كشف الكرملين عن تفاصيل اللقاء الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائد فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد خمسة أيام من حركة التمرد التي قام بها مرتزقة فاغنر بقيادة زعيمهم.

لقاء بين بوتين وقائد فاغنر

وأكدت شبكة “بي بي سي” أنه تم الكشف عن لقاء جرى بين بريغوجين ورفاقه من قيادات فاغنر من جهة والرئيس بوتين من جهة أخرى على طاولة مستديرة في الكرملين، في تطوّر درامي مثير.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، أن بريغوجين و35 من قيادات فاغنر، كانوا قد تلقّوا دعوة لحضور الاجتماع في موسكو، وذلك بعد خمسة أيام من توقف التمرد. وبحسب بسكوف، أكد بريغوجين لبوتين ولاء قوات فاغنر دون قيد أو شرط.

صفقة مع قوات فاغنر

بعد ذلك، وبينما كان مرتزقة فاغنر على مسافة 200 كيلومتر فقط من العاصمة موسكو، أبرم الكرملين مع هؤلاء المرتزقة صفقة، لينتهي التمرد، من دون إلقاء القبض على أحد، ولا مساءلة أحد قانونيًّا. هكذا، لم يُكبّل يفغيني بريغوجين بالأصفاد، ولم يُعتقل عقابًا على التمرد.

وسُرّبت صور لمنزل قائد فاغنر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التُقطت أثناء مداهمة لقصر بريغوجين في سان بطرسبورغ. وتظهر في الصور سبائك ذهبية وأسلحة ومجموعة كبيرة من باروكات الشعر المستعار.