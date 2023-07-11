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بريغوجين أكد ولاء قواته دون قيد أو شرط

التفاصيل الكاملة للقاء بوتين وقائد فاغنر بعد فشل الانقلاب

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
التفاصيل الكاملة للقاء بوتين وقائد فاغنر بعد فشل الانقلاب
المواطن - فريق التحرير

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كشف الكرملين عن تفاصيل اللقاء الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائد فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد خمسة أيام من حركة التمرد التي قام بها مرتزقة فاغنر بقيادة زعيمهم.

لقاء بين بوتين وقائد فاغنر

وأكدت شبكة “بي بي سي” أنه تم الكشف عن لقاء جرى بين بريغوجين ورفاقه من قيادات فاغنر من جهة والرئيس بوتين من جهة أخرى على طاولة مستديرة في الكرملين، في تطوّر درامي مثير.

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وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، أن بريغوجين و35 من قيادات فاغنر، كانوا قد تلقّوا دعوة لحضور الاجتماع في موسكو، وذلك بعد خمسة أيام من توقف التمرد. وبحسب بسكوف، أكد بريغوجين لبوتين ولاء قوات فاغنر دون قيد أو شرط.

صفقة مع قوات فاغنر

بعد ذلك، وبينما كان مرتزقة فاغنر على مسافة 200 كيلومتر فقط من العاصمة موسكو، أبرم الكرملين مع هؤلاء المرتزقة صفقة، لينتهي التمرد، من دون إلقاء القبض على أحد، ولا مساءلة أحد قانونيًّا. هكذا، لم يُكبّل يفغيني بريغوجين بالأصفاد، ولم يُعتقل عقابًا على التمرد.

وسُرّبت صور لمنزل قائد فاغنر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التُقطت أثناء مداهمة لقصر بريغوجين في سان بطرسبورغ. وتظهر في الصور سبائك ذهبية وأسلحة ومجموعة كبيرة من باروكات الشعر المستعار.

صورة قائد فاغنر

وجاء في تقرير، بثه التليفزيون الرسمي الروسي، أن بريغوجين “ليس روبن هود كما يحاول أن يقدّم نفسه؛ وإنما هو رجل أعمال صاحب ماضٍ إجرامي. وإن الكثير من مشاريعه مريب وليس قانونيًّا”.

كان من المفترض أن يغادر بريغوجين إلى بيلاروسيا، برفقة مَن يرغب في مصاحبته من رفاقه في فاغنر. ورصدت بي بي سي خط سير الطائرة الخاصة ببريغوجين، عندما أقلعت إلى بيلاروسيا أواخر الشهر الماضي قبل أن تعود في اليوم نفسه إلى روسيا.

لكن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، نفى الأسبوع الماضي وجود زعيم فاغنر ورفاقه في بيلاروسيا.

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