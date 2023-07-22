التقديم على الوظائف التعليمية الثلاثاء تصرف هاري كين يثير غضب مدرب توتنهام سقوط 4 قتلى وإصابات بانفجار مركز للتسوق في موسكو 950 مزرعة فل بجازان تنجح في صناعة الزيوت العطرية بـ 44 مليون ريال متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في العراق المرور: طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا إصابة 6 أشخاص في حريق شقة بجيزان لحظة وقوع انفجار في القرم بعد الهجوم الأوكراني جماهير الاتحاد تطلب ضم كيليان مبابي الحج والعمرة: 6 خدمات نقل إلزامية على شركات ومؤسسات العمرة
من المقرر أن يتم التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التعليم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:00 صباحًا من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.
وينتهي التقديم على الوظائف التعليمية يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.
وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وبحسب موقع وزارة التعليم، فإن التسجيل على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم من خلال ما يلي: