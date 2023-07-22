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عبر منصة جدارات

التقديم على الوظائف التعليمية الثلاثاء

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
التقديم على الوظائف التعليمية الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التعليم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:00 صباحًا من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

التعويض بمتقدمين آخرين

وينتهي التقديم على الوظائف التعليمية يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.

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وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فإن التسجيل على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم من خلال ما يلي:

  • الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات​، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.
  • تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
  • تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.
  • (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

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