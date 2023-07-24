التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

تفتح وزارة التعليم غدًا الثلاثاء باب التقديم على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك في تمام الساعة 9:00 صباحًا من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

آخر موعد للتقديم

ويستمر التقديم على الوظائف التعليمية حتى يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فإن التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات: