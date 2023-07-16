التنشئة الأسرية للأبناء من أكثر أسباب التعاطي والإدمان

قال المتخصص في علاج الإدمان حسين اليامي، إنه لا يوجد لمتعاطي المخدرات علاج، ولكن يمكنه التعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن هناك أسباباً كثيرة للتعاطي، أبرزها عوامل التنشئة الأسرية سواء كانت مشددة أو إهمالاً زائداً بالإضافة لعدم التوازن.

وأضاف خلال حديثه لـ”قناة الإخبارية”، خلال تنظيم فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من جانب تجمع الشرقية الصحي، أن عامل الفضول بالنسبة للشخص، قد يكون حافزًا لدى بعض الأشخاص لتجربة أنواع معينة من المخدرات، وبناء عليه يقدم على هذه التجربة.