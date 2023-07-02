الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية توفر وظائف أكاديمية بنظام العقود السنوية لحملة الماجستير والدكتوراه (رجال / نساء) في مختلف كليات الجامعة وفروعها، حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمل في الوظائف المُعلَنة يتطلب التفرغ التام (دوام كامل).

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

4- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قِبل وزارة التعليم.

5- أن يكون نمط التعليم في الشهادة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

6- ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن (جيد) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (أو ما يعادلها).

7- ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن (جيد) في مرحلة البكالوريوس، و (جيد جدًّا) في مرحلة الماجستير (أو ما يعادلها).

8- يشترط أن يتطابق التخصص في البكالوريوس مع التخصص في الماجستير والدكتوراه للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية. ويُستثنى من ذلك ما يلي:

– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية المُصنّفة من هيئة التخصصات الصحية للتعاقد على وظائف كلية العلوم الصحية.

– الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات أو الهندسة أو الإحصاء للتعاقد على وظائف أستاذ مساعد فقط بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات كلية إدارة الأعمال للتعاقد على وظائف كلية العلوم الإدارية والمالية.

– كما يجب مراعاة شرط اللغة الإنجليزية كما هو موضح في الجدول داخل التفاصيل أدناه.

9- أن يكون المتقدم لقسم العلوم الأساسية حاصلاً على المؤهل في “الفيزياء”.

10- أن يجتاز المتقدم جميع معايير المفاضلة المعتمدة في الجامعة، ومنها الاختبارات والمقابلات الشخصية.

الكليات والأقسام:

1- كلية العلوم الإدارية والمالية.

2- كلية الحوسبة والمعلوماتية.

3- كلية العلوم الصحية.

4- كلية العلوم والدراسات النظرية:

– قسم العلوم الأساسية.

– قسم الإعلام الإلكتروني.

– قسم القانون.

فروع الجامعة:

– الرياض.

– الدمام.

– جدة.

– المدينة المنورة.

– القصيم.

– أبها.

– تبوك.

– جازان.

– الأحساء.

– نجران.

– حائل.

– ينبع.

– وغيرها من المدن.

ملاحظة هامة:

– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا