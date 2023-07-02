لأول مرة.. حجب منصة تويتر عن المستخدمين غير المسجلين جامعة جازان تعلن عن وظائف في عدة تخصصات نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق أمطار غزيرة على جازان حتى المساء “عناية السعودية” تحقق 5 ملايين ريال أرباحاً الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة 577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية توفر وظائف أكاديمية بنظام العقود السنوية لحملة الماجستير والدكتوراه (رجال / نساء) في مختلف كليات الجامعة وفروعها، حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمل في الوظائف المُعلَنة يتطلب التفرغ التام (دوام كامل).
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.
4- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قِبل وزارة التعليم.
5- أن يكون نمط التعليم في الشهادة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.
6- ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن (جيد) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (أو ما يعادلها).
7- ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن (جيد) في مرحلة البكالوريوس، و (جيد جدًّا) في مرحلة الماجستير (أو ما يعادلها).
8- يشترط أن يتطابق التخصص في البكالوريوس مع التخصص في الماجستير والدكتوراه للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية. ويُستثنى من ذلك ما يلي:
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية المُصنّفة من هيئة التخصصات الصحية للتعاقد على وظائف كلية العلوم الصحية.
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات أو الهندسة أو الإحصاء للتعاقد على وظائف أستاذ مساعد فقط بكلية الحوسبة والمعلوماتية.
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات كلية إدارة الأعمال للتعاقد على وظائف كلية العلوم الإدارية والمالية.
– كما يجب مراعاة شرط اللغة الإنجليزية كما هو موضح في الجدول داخل التفاصيل أدناه.
9- أن يكون المتقدم لقسم العلوم الأساسية حاصلاً على المؤهل في “الفيزياء”.
10- أن يجتاز المتقدم جميع معايير المفاضلة المعتمدة في الجامعة، ومنها الاختبارات والمقابلات الشخصية.
1- كلية العلوم الإدارية والمالية.
2- كلية الحوسبة والمعلوماتية.
3- كلية العلوم الصحية.
4- كلية العلوم والدراسات النظرية:
– قسم العلوم الأساسية.
– قسم الإعلام الإلكتروني.
– قسم القانون.
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– المدينة المنورة.
– القصيم.
– أبها.
– تبوك.
– جازان.
– الأحساء.
– نجران.
– حائل.
– ينبع.
– وغيرها من المدن.
– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م.
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