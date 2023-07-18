الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول بفروعها للفصل الأول

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2023م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات:



1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):

– مسار علوم الكمبيوتر.

– مسار الحوسبة مع الأعمال.

– مسار الشبكات والأمن.

– مسار تطوير الويب.

– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.

2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):

– مسار النظم الإدارية.

– مسار التسويق.

– مسار المحاسبة.

– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.

3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):

– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

مقرّات الدراسة:

– (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).

من ضمن شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).

2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.

3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.

4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً.

طريقة التسجيل:

– يمكن التسجيل والالتحاق بـ الجامعة العربية المفتوحة من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا