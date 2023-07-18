الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول بفروعها للفصل الأول

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أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2023م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):
– مسار علوم الكمبيوتر.
– مسار الحوسبة مع الأعمال.
– مسار الشبكات والأمن.
– مسار تطوير الويب.
– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.
2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):
– مسار النظم الإدارية.
– مسار التسويق.
– مسار المحاسبة.
– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.
3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):
– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
مقرّات الدراسة:
– (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).
من ضمن شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).
2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.
3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.
4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).
– التسجيل مُتاح حالياً.
– يمكن التسجيل والالتحاق بـ الجامعة العربية المفتوحة من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا