الجامعة العربية المفتوحة تعلن موعد القبول لمرحلة البكالوريوس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة موعد القبول ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الأول للعام 2023 – 2024م، وذلك ابتداءً من تاريخ 16 / 07 / 2023م الموافق 28 / 12 / 1445هـ بكافة فروعها في السعودية (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).

برامج الجامعة العربية المفتوحة

وتوفر الجامعة العربية المفتوحة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير تقوم على إعداد الطلبة علميًا وعمليًا، وتعمل على تزويدهم بكافة المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة، وتعتمد الجامعة العربية المفتوحة نظام التعليم المنتظم المدمج؛ الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

شروط القبول

ويتاح التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني ويمكن لمن يرغب في التقديم الاطلاع على الشروط على موقع الجامعة، والتخصصات المتاحة في الجامعة هي كلية دراسات إدارة الأعمال؛ والتي تشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ والتي تشمل مسار تقنية المعلومات والحوسبة ومسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ والتي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.