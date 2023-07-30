Icon

5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين Icon المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد Icon زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران Icon التسوق السياحي يجذب زوار جدة Icon إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة Icon حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن Icon منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية Icon تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الجزيرة يضم نجم الدوري الإسباني

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
الجزيرة يضم نجم الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع كريم رقيق، قادمًا من الدوري الإسباني الممتاز، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

نجم الدوري الإسباني يوقع للجزيرة

ونشر حساب نادي الجزيرة الإماراتي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الدوري الإسباني، كريم رقيق، أعلن من خلاله التعاقد معه، وعلق عليه قائلًا: “صلب.. بطل.. مغوار، هكذا تكون صفات مدافع فخر أبو ظبي الجديد”.

قد يهمّك أيضاً
“سواني” تطلق علامتها التجارية الجديدة “نوق”

“سواني” تطلق علامتها التجارية الجديدة “نوق”

توقعات بقرارات تمديد خفض الإنتاج النفطي السعودي الأسبوع المقبل

توقعات بقرارات تمديد خفض الإنتاج النفطي السعودي الأسبوع المقبل

نجم الجزيرة الإماراتي الجديد كريم رقيق
كريم بعد توقيع العقود – المصدر @aljazirafc

وقام حساب نادي الجزيرة بنشر صور من التوقيع مع كريم رقيق قادمًا من صفوف إشبيلية؛ دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “سعداء بالإعلان عن التعاقد مع ثالث صفقات فخر أبو ظبي هذا الصيف، نتشوق لرؤيتك تدافع عن شعار الفخر”.

وكان اسم كريم رقيق قد ارتبط بالانتقال إلى نادي الاتفاق خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الإدارة دخلت في مفاوضات مع نجم الدوري الإسباني، من أجل الاتفاق على الشروط الشخصية، قبل أن يحسم موقفه بالتوقيع للجزيرة.

نجم الدوري الاسباني كريم رقيق
كريم بعد توقيع العقود – المصدر @aljazirafc

مسيرة مميزة لكريم رقيق

ويملك كريم رقيق صاحب الأصول التونسية، مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف فينورد وآيندهوفن الهولنديين، مانشستر سيتي، بورنموث وبلاكبيرن في إنجلترا، مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

وانضم كريم رقيق إلى الدوري الإسباني الممتاز من بوابة إشبيلية في صيف عام 2020، قادمًا من هيرتا برلين الألماني، وخاض معه 70 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

مدافع إشبيلية كريم رقيق
كريم رقيق – المصدر ad

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم