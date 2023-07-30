الجزيرة يضم نجم الدوري الإسباني

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع كريم رقيق، قادمًا من الدوري الإسباني الممتاز، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

نجم الدوري الإسباني يوقع للجزيرة

ونشر حساب نادي الجزيرة الإماراتي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الدوري الإسباني، كريم رقيق، أعلن من خلاله التعاقد معه، وعلق عليه قائلًا: “صلب.. بطل.. مغوار، هكذا تكون صفات مدافع فخر أبو ظبي الجديد”.

وقام حساب نادي الجزيرة بنشر صور من التوقيع مع كريم رقيق قادمًا من صفوف إشبيلية؛ دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “سعداء بالإعلان عن التعاقد مع ثالث صفقات فخر أبو ظبي هذا الصيف، نتشوق لرؤيتك تدافع عن شعار الفخر”.

وكان اسم كريم رقيق قد ارتبط بالانتقال إلى نادي الاتفاق خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الإدارة دخلت في مفاوضات مع نجم الدوري الإسباني، من أجل الاتفاق على الشروط الشخصية، قبل أن يحسم موقفه بالتوقيع للجزيرة.

مسيرة مميزة لكريم رقيق

ويملك كريم رقيق صاحب الأصول التونسية، مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف فينورد وآيندهوفن الهولنديين، مانشستر سيتي، بورنموث وبلاكبيرن في إنجلترا، مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

وانضم كريم رقيق إلى الدوري الإسباني الممتاز من بوابة إشبيلية في صيف عام 2020، قادمًا من هيرتا برلين الألماني، وخاض معه 70 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري الأوروبي.