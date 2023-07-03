الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها

تترقب الجماهير القرار النهائي للنجم الإيفواري ويلفريد زاها خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يحظى باهتمام أكثر من ناد، وفي مقدمتهم؛ النصر.

عروض أمام ويلفريد زاها

وانتهى عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي بنهاية الشهر الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الاثنين، أن نادي النصر ينتظر قرار ويلفريد زاها، وسط منافسة قوية من ناديي لاتسيو الإيطالي وفنربخشة التركي، حيث دخل اللاعب في مفاوضات مع الفرق الثلاث خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشبكة العالمية: “القرار النهائي بات بيد اللاعب الآن، ومن المنتظر أن يحدد وجهته المقبلة قريبًا، في الوقت الذي يغريه فيه نادي لاتسيو بورقة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل”.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن نادي كريستال بالاس لم يستسلم وسط هذا الصراع، حيث قدم عرضًا لتجديد عقد ويلفريد زاها، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات.

مسيرة مميزة لزاها

وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2004، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تنجح ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.