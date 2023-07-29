الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر

انتقدت جماهير كرة القدم السعودية ما قاله المعلق السعودي عبدالله الحربي، وذلك أثناء تعليقه على مباراة النصر والشباب أمس في دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ماذا قال عبدالله الحربي ؟

وكان الحربي قال عن عبدالإله العمري مدافع النصر بعد قيام الأخير بركل الكرة عن طريق ركلة مقصية مزدوجة: ” يعني كريستيانو رونالدو فشل فيها وتاليسكا فشل، بتنجح أنت ؟”.

الجماهير عامة وجماهير النصر خاصة، انتقدت الحربي بسبب تعمده التقليل من قدرات عبدالإله العمري مطالبين بمحاسبته من قبل إدارة قناة SSC.

وطالبت الجماهير المعلق الحربي وجميع المعلقين السعوديين التركيز في وصف مباراة كرة القدم وعدم التطرق إلى أمور أخرى تُشعر المشجع بالملل.

ملخص مباراة النصر والشباب

وخلال مباراة الديربي أمس، لم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي نفس الأمر حدث في الشوط الثاني حيث كان الأداء هادئًا بين الفريقين، رغم تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليُصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة في أول لقاء لهما بالبطولة العربية.