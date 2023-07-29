Icon

موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر Icon السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن Icon إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية Icon البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء Icon والد الشيف بوراك يسخر من ابنه ويرد على اتهاماته لأول مرة Icon الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر Icon ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية Icon ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال تعليقه على مجريات مباراة الشباب

الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتقدت جماهير كرة القدم السعودية ما قاله المعلق السعودي عبدالله الحربي، وذلك أثناء تعليقه على مباراة النصر والشباب أمس في دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ماذا قال عبدالله الحربي ؟

وكان الحربي قال عن عبدالإله العمري مدافع النصر بعد قيام الأخير بركل الكرة عن طريق ركلة مقصية مزدوجة: ” يعني كريستيانو رونالدو فشل فيها وتاليسكا فشل، بتنجح أنت ؟”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا

الجماهير عامة وجماهير النصر خاصة، انتقدت الحربي بسبب تعمده التقليل من قدرات عبدالإله العمري مطالبين بمحاسبته من قبل إدارة قناة SSC.

وطالبت الجماهير المعلق الحربي وجميع المعلقين السعوديين التركيز في وصف مباراة كرة القدم وعدم التطرق إلى أمور أخرى تُشعر المشجع بالملل.

ملخص مباراة النصر والشباب 

وخلال مباراة الديربي أمس، لم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي نفس الأمر حدث في الشوط الثاني حيث كان الأداء هادئًا بين الفريقين، رغم تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليُصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة في أول لقاء لهما بالبطولة العربية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم