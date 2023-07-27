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أزرق الرياض لم يظهر بالأداء الفني المطلوب

الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل برحيل 3 من لاعبي الفريق، وذلك بعد الأداء الفني غير المأمول من أزرق الرياض في مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي التي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وعبر موقع “إكس” طالبت الجماهير برحيل كل من ناصر الدوسري وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري بسبب تواضع مستواهم الفني في المباراة.

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ملخص مباراة الهلال وأهلي طرابلس

وظهر أزرق الرياض على فترات عبر هجمات البرازيلي ميشايل محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، كذلك ظهرت خطورة فريق أهلي طرابلس على فترات لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال وأهلي طرابلس، تطور الأداء بخطورة قليلة من قبل الهلال ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

عبدالله الحمدان - مباراة الهلال وأهلي طرابلس
الحمدان

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد الهلال نقطة ورصيد أهلي طرابلس نقطة.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجويري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

مباراة الهلال وأهلي طرابلس
سالم

وكانت مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية انطلقت اليوم بتعادل سلبي بين السد القطري والوداد الرياضي المغربي، وفاز الشرطة العراقي على الصفاقسي الرياضي التونسي، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة.

ناصر الدوسري - الهلال والخليج
ناصر

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