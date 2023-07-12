Icon

الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من الصيف Icon ريال مدريد ينتظر حسم صفقة مبابي Icon ميتروفيتش مطلب الهلاليين Icon مسيرة سلطان الفرحان قبل الانتقال للاتحاد Icon مطالبات بمنح الطهاة السعوديين فرصة تقديم الوجبات بالخطوط السعودية Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة Icon المرور يدعو إلى خلو المركبة من 6 أشياء خلال الطقس الحار Icon الجماهير: سولاري أفضل مدرب للأخضر بالمونديال Icon الترفيه تحصد شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التألق في نسخة 1994

الجماهير: سولاري أفضل مدرب للأخضر بالمونديال

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
الجماهير: سولاري أفضل مدرب للأخضر بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشادت الجماهير بالمدير الفني الأرجنتيني خورخي سورلاي، مؤكدة أنه أفضل من درب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم.

أفضل مدرب للأخضر بكأس العالم

وطرح حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل مدرب قاد المنتخب السعودي في منافسات المونديال، وهم؛ سولاري في 1994، البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا في 1998، والفرنسي هيرفي رينارد في 2022.

قد يهمّك أيضاً
سبب رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

سبب رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات

جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية الاختيارات لصالح المدرب الأرجنتيني، بعد المستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته الأولى في المونديال.

مدربو المنتخب السعودي في كأس العالم
مدربو الأخضر – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق الأخضر مع سولاري

وتألق المنتخب السعودي بشكل لافت تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، حيث قاده لتجاوز مرحلة المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 1994 في أمريكا، في أفضل إنجاز حققه الأخضر.

المنتخب السعودي في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

وكتب أحد المتابعين: “رينارد في التصفيات بس سولاري كسر الدنيا في النهائيات”، وعلق المستشار فهد قائلًا: “خورخي مع المنتخب الاستثنائي”، وقال آخر: “بدون جدال، الارجنتيني الداهية خورخي”.

وقال عاشق النصر: “خورخي سولاري وتأهل المنتخب السعودية لدور ١٦ بعد فوزين على بلجيكا والمغرب وخسارة واحدة من هولندا ٢-١.. قدم فيها المنتخب مستوى أبهر المتابعين حول العالم”، وعلق عامر العابر: “بالأرقام المنتخب الأرجنتيني”.

الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة