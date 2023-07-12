الجماهير: سولاري أفضل مدرب للأخضر بالمونديال

أشادت الجماهير بالمدير الفني الأرجنتيني خورخي سورلاي، مؤكدة أنه أفضل من درب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم.

أفضل مدرب للأخضر بكأس العالم

وطرح حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل مدرب قاد المنتخب السعودي في منافسات المونديال، وهم؛ سولاري في 1994، البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا في 1998، والفرنسي هيرفي رينارد في 2022.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية الاختيارات لصالح المدرب الأرجنتيني، بعد المستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته الأولى في المونديال.

تألق الأخضر مع سولاري

وتألق المنتخب السعودي بشكل لافت تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، حيث قاده لتجاوز مرحلة المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 1994 في أمريكا، في أفضل إنجاز حققه الأخضر.

وكتب أحد المتابعين: “رينارد في التصفيات بس سولاري كسر الدنيا في النهائيات”، وعلق المستشار فهد قائلًا: “خورخي مع المنتخب الاستثنائي”، وقال آخر: “بدون جدال، الارجنتيني الداهية خورخي”.

وقال عاشق النصر: “خورخي سولاري وتأهل المنتخب السعودية لدور ١٦ بعد فوزين على بلجيكا والمغرب وخسارة واحدة من هولندا ٢-١.. قدم فيها المنتخب مستوى أبهر المتابعين حول العالم”، وعلق عامر العابر: “بالأرقام المنتخب الأرجنتيني”.