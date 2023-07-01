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الجماهير: صالح النعيمة القائد العربي الأفضل

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
الجماهير: صالح النعيمة القائد العربي الأفضل
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الجمهور بنجم فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق، صالح النعيمة، وأكد أنه أفضل قائد عربي عبر التاريخ ويمتلك كاريزما.

القائد العربي الأفضل

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تساؤلًا بشأن القائد العربي الأفضل على مر التاريخ، وفي مقدمتهم؛ نجم الكرة السعودية السابق، ماجد عبدالله، وقائد الهلال والأخضر، سلمان الفرج.

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كما شهدت قائمة الأفضل أيضًا تواجد ثنائي المنتخب السعودي والهلال السابق، محمد الدعيع وسامي الجابر، نجم العراق يونس محمود، ونجم المنتخب المصري السابق، أحمد حسن، ونجم الفراعنة وليفربول، محمد صلاح، وغيرهم.

القائد العربي الأفضل
قائمة فيفا

صالح النعيمة الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأبدت استغرابها الشديد من عدم تواجد صالح النعيمة في صدارة قائمة أفضل قائد عربي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

صالح النعيمة
النعيمة

وكتب نمر بن عدوان: “صالح النعيمة.. بالملعب حالة خاصة جدًا”، وعلق سامي قائلًا: “كابتن العرب، الإمبراطور النعيمة”، وعلق آخر قائلًا: “النعيمة لا يوجد له مثيل في القيادة على المستوى الخليجي ولا العربي ولا حتى الآسيوي”.

ويملك صالح النعيمة مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث توج معه بالعديد من البطولات، ومنها؛ الدوري السعودي 5 مرات، كأس الملك 4 مرات، كأس آسيا مرتين، كأس الاتحاد مرتين وكأس الخليج مرة.

صالح النعيمة
النعيمة

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