الجماهير: مودريتش أفضل من دي بروين وفابريغاس

جاوبت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية على استفسار بشأن من الأفضل لكي يكون أساسيًا في أرضية الملعب بين الكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي كيفن دي بروين والإسباني سيسك فابريغاس.

الأفضل بين الثلاثي

وكان موقع ESPN وجه سؤالًا حول من يكون أساسيًا واحتياطيًا ومن يُباع بين الثلاثي، حيث اتفقت الجماهير على أن النجم الكرواتي لاعب ريال مدريد سيكون أساسيًا على حساب دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومن يُباع خارج الفريق هو فابريغاس نجم برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا السابق.

مودريتش مستمر مع الريال حتى 2024

جدير بالذكر أن النجم الكرواتي كان فضّل البقاء مع نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024.