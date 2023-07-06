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لتدعيم الفريق بالصيفية

الجماهير: نيمار مطلب شبابي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
الجماهير: نيمار مطلب شبابي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير نادي الشباب، مجلس الإدارة بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كويلار أول صفقات الشباب

وكان نادي الشباب قد أعلن عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع نجم الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار لمدة 3 سنوات، بعد شراء المدة المتبقية في عقده مع الأزرق.

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وتطمح الجماهير الشباب في ضم مزيد من الصفقات العالمية، لتألق الفريق الأول لكرة القدم ومنافسته على البطولات في الموسم الجديد، لتُطالب الإدارة بضم النجم البرازيلي نيمار.

كويلار شبابي
توقيع كويلار للشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

نيمار مطلب شبابي

ودشنت الجماهير هاشتاق نيمار شبابي عبر موقع “تويتر”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الخميس، وعلق حسين الغامدي قائلًا: “ضروري يجي بأي وسيلة كانت”.

وكتب إيفر: “من عدالة كرة القدم أن تمريرات بانيغا هذه تروح للاعب مثل نيمار”، وعلق معمر الريحاني قائلًا: “إذا كنت تريد أن تكتمل اللعبة، لكل مدرج احتياجه، لذلك النجم البرازيلي مطلب شبابي”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر cbssports

وعلق هتان قائلًا: “كنجم شباك.. وكلاعب يملك شعبية كبيرة.. وكلاعب بقيمة ومستوى رونالدو وميسي .. نيمار مطلب الشبابيين”، وقال بسام الدخيل: “الشباب يستاهل مثل أندية الصندوق، وجلب لاعب مثل النجم البرازيلي في وقت الشباب يملك ملعبه الخاص راح يساهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني الكبير”.

وكان اسم النجم البرازيلي قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الهلال في الموسم الرياضي الجديد، وأكدت تقارير أن الإدارة عرضت عليه راتبًا سنويًا يصل إلى 250 مليون يورو، على أن يوقع على عقد ممتد لمدة 3 سنوات.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

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