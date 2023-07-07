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بعد المقارنة بينه وبين ماجد عبدالله وفهد الهريفي

الجماهير: يوسف الثنيان صنع أسمه كأسطورة من أساطير كرة القدم السعودية

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الجماهير: يوسف الثنيان صنع أسمه كأسطورة من أساطير كرة القدم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أشادت جماهير نادي الهلال بمسيرة اللاعب يوسف الثنيان نجم أزرق الرياض والمنتخب السعودي السابق، مضيفة أنه بفضل مهاراته الفنية نجح في تسطير أسمه كواحد من أساطير الكرة السعودية عبر تاريخها.

وكان حساب يُدعى ” الكوتش عمار” وجه سؤالًا عبر “تويتر” بعنوان ” أعطونا 4 لاعبين سعوديين تعتبروهم أساطير غير ماجد عبدالله”.

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وجاءت الردود من فئات عريضة من جماهير الهلال بأن السعودية غنية بمجموعة من الأساطير الكروية وليس واحدًا فقط مثل الثنيان وسعيد العويران وحسين عبدالغني وأحمد جميل وفؤاد أنور ومحمد عبدالجواد ومبروك التركي ومحمد نور.

مسيرة يوسف الثنيان

وكان الثنيان صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته مع نادي الهلال من عام 1984 حتى 2003، ولعب مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 1986 إلى 1998.

يوسف الثنيان

وفي سياق آخر، كشف الثنيان عن أنه كان رافضًا في البداية لفكرة إقامة مسرحية تحكي قصة مسيرته في الملاعب السعودية.

وقال الثنيان في حديثه لـ برنامج ” صدى الملاعب” : ” كنت رافضًا للفكرة في بدايتها، حتى جاء تركي آل الشيخ وأقنعني بعد ذلك، فتقبلت الفكرة وقلت بأنها ممتازة”.

وواصل: ” أود شكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة، وحضور الجماهير لمعرفة سيرتي الذاتية منذ البداية أمر رائع”.

يذكر أن يوسف الثنيان كان ساهم في فوز المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 بجانب التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 1998 بـ فرنسا.

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