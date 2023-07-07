الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا الجماهير: يوسف الثنيان صنع أسمه كأسطورة من أساطير كرة القدم السعودية إطلاق مبادرة مبصرون لتوزيع المصاحف بلغة برايل أجواء باردة صيفًا في أبها مع انطلاق موسم عسير 2023 هندي ينحت تمثالًا من الرخام لزوجته بعد وفاتها الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش فتح تحقيق في تهديدات بالقتل تلقاها الشرطي قاتل نائل في فرنسا ضبط مواطن ويمني لترويجهما الشبو والقات في جازان قصة سجين خسر والده وحكم عليه بـ 15 عامًا بسبب المخدرات
أشادت جماهير نادي الهلال بمسيرة اللاعب يوسف الثنيان نجم أزرق الرياض والمنتخب السعودي السابق، مضيفة أنه بفضل مهاراته الفنية نجح في تسطير أسمه كواحد من أساطير الكرة السعودية عبر تاريخها.
وكان حساب يُدعى ” الكوتش عمار” وجه سؤالًا عبر “تويتر” بعنوان ” أعطونا 4 لاعبين سعوديين تعتبروهم أساطير غير ماجد عبدالله”.
وجاءت الردود من فئات عريضة من جماهير الهلال بأن السعودية غنية بمجموعة من الأساطير الكروية وليس واحدًا فقط مثل الثنيان وسعيد العويران وحسين عبدالغني وأحمد جميل وفؤاد أنور ومحمد عبدالجواد ومبروك التركي ومحمد نور.
وكان الثنيان صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته مع نادي الهلال من عام 1984 حتى 2003، ولعب مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 1986 إلى 1998.
وفي سياق آخر، كشف الثنيان عن أنه كان رافضًا في البداية لفكرة إقامة مسرحية تحكي قصة مسيرته في الملاعب السعودية.
وقال الثنيان في حديثه لـ برنامج ” صدى الملاعب” : ” كنت رافضًا للفكرة في بدايتها، حتى جاء تركي آل الشيخ وأقنعني بعد ذلك، فتقبلت الفكرة وقلت بأنها ممتازة”.
وواصل: ” أود شكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة، وحضور الجماهير لمعرفة سيرتي الذاتية منذ البداية أمر رائع”.
يذكر أن يوسف الثنيان كان ساهم في فوز المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 بجانب التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 1998 بـ فرنسا.