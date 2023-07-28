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بعد انضمامه إلى الأهلي رسميًا

الجمهور عن رياض محرز: الصفقة الأعظم والأقوى

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
الجمهور عن رياض محرز: الصفقة الأعظم والأقوى
المواطن - فريق التحرير

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أعربت جماهير النادي الأهلي، عن سعادتها البالغة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري، رياض محرز، مؤكدة أنها الصفقة الأعظم والأقوى في الدوري السعودي للمحترفين.

رياض محرز أهلاوي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن حصوله على توقيع رياض محرز لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، حيث تم الانتهاء من الإجراءات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد اجتيازه للفحص الطبي.

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وسينضم محرز صاحب الـ32 عامًا، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام في النمسا حاليًا، والاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، والذي سيبدؤه في شهر أغسطس المقبل.

رياض محرز أهلاوي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الصفقة الأعظم بالدوري

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع انضمام رياض محرز إلى الراقي رسميًا، ليصبح وسم “الصفقة الأعظم” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، بعد وقت قليل من الإعلان عن حسم الصفقة.

وقال بروفيسور الأهلي: “بعد تعاقد الأهلي الرسمي مع محرز.. الآن تعد صفقة محرز؛ الصفقة الأعظم والأقوى فنيًا وبدنياً على مستوى تاريخ آسيا، وليس فقط الدوري السعودي.. صفقة الميركاتو”.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وكتب سلطان الروقي: “الصفقة الأعظم في تاريخ الكرة السعودية”، وقال محمد الثمالي: “ألف مبروك يا ملوك.. الصفقة الأعظم”، وعلق آخر قائلًا: “يا أهلًا بفخر العرب.. يا أهلًا برياض محرز.. الصفقة الأعظم”.

وعلق محمد قائلًا: “الصفقة الأعظم فنيًا في تاريخ دورينا.. محرز فخر العرب في الأهلي”، وقال فارس الشمراني: “الصفقة الأعظم في الدوري.. رياض محرز أهلاوي”، وقال محمد: “وأخيرًا.. وأخيرًا، محرز أهلاوي.. الصفقة الأعظم”.

وتابع عبدالله: “الصفقة الأفضل.. الصفقة الأعظم.. الصفقة التي تتفوق على جميع صفقات العالم.. محرز يبدي رغبته وبقوة بتمثيل الأهلي، وها هو في الأهلي الحلم يتحقق فعلًا”.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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