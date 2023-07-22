الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس

تترقب جماهير النصر، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يحسم الصفقة

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب أليكس تيليس من الانضمام إلى النصر هذا الصيف، حيث أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النصر أرسل عقود الصفقة موقعة لمانشستر يونايتد.

ولفت فابريزيو رومانو، إلى أن تيليس أجرى الجزء الرئيسي من الفحوصات الطبية بالأمس في البرتغال، على أن يتم الإعلان قريبًا عنه كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أن الصفقة حُسمت.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن أليكس تيليس غادر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى اليابان، في إشارة إلى حسم الصفقة.

مسيرة أليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.