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بعد إنهاء الاتفاقات مع لاتسيو

الجمهور ينتظر الإعلان الرسمي عن صفقة سافيتش

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
الجمهور ينتظر الإعلان الرسمي عن صفقة سافيتش
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير الهلالية الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم لاتسيو، الصربي ميلينكوفيتش سافيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الإعلان الرسمي لضم سافيتش

وتُشير كافة التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي الهلال مع سافيتش، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو غدًا كحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاتفاقات مع لاتسيو الإيطالي.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، أن الهلال قدم عرضًا جديدًا وضخمًا لنادي لاتسيو؛ وصل إلى 40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات سافيتش.

سافيتش
اللاعب الصربي

ولفت إلى أن نادي الهلال في مفاوضات مع اللاعب الصربي، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، قبل أن تؤكد التقارير العالمية، الاتفاق معه على كافة التقارير، على أن يوقع على عقد ممتد لـ3 أو 4 مواسم.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع “تويتر”، ليصبح اسم سافيتش ووسم الإعلان الرسمي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأبدوا سعادتهم البالغة بالاقتراب من حسم الصفقة وانتقاله إلى الهلال.

سافيتش
النجم الصربي

التألق مع لاتسيو

وكان اللاعب الصربي صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2015، قادمًا من صفوف جينك، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، لذلك ترغب الإدارة في بيع عقده خوفًا من رحيله بالمجان.

وشارك سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 47 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا موسم 2018\ 2019.

سافيتش
النجم الصربي – المصدر @FabrizioRomano

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