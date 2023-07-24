الجمهور ينتظر الإعلان عن صفقة ميتروفيتش

ينتظر جمهور نادي الهلال، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وتواصل إدارة نادي الهلال مفاوضاتها مع فولهام، من أجل التعاقد مع ميتروفيتش، حيث تقدمت بأكثر من عرض ولكن تم رفضهم، حيث يطمح النادي الإنجليزي في تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع لاعبه الصربي.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن اللاعب الصربي على بُعد خطوة من الانتقال إلى الهلال، مشددًا على أن نادي فولهام وافق على العرض الأخير، ليصبح إتمام الصفقة مسألة وقت.

وكان ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر، ولكنه لا يُشارك بالمباريات.

ميتروفيتش مع فولهام

وكان ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.