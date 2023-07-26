الجنيبي: ستطبق “عين الصقر” والتسلل الآلي لأول مرة في كأس الملك سلمان

أقيم مساء أمس الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مؤتمر صحفي عام، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والأستاذ عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، والأستاذ معيض الشهري مدير البطولة؛ للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة، والوقوف على جاهزية جميع اللجان، واعتماد قوائم الأندية والحكام.

حيث رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي بكافة وفود الأندية المشاركة في البطولة، التي ستُقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، ويُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، مُتمنياً التوفيق لكافة الأندية، ومُعرباً عن ثقته في تقديم أفضل المستويات التي تعكس مدى تقدم كرة القدم العربية.

تجربة ناجحة

وأشار إلى أن “هذه البطولة تحمل اسماً غالياً على جميع الأخوة العرب، وتأتي ضمن رؤية المملكة 2030، القائمة على استضافة البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية، وبإذن الله ستكون تجربة ناجحة، وبطولة الأندية العربية ستستمر لنسخ عديدة مقبلة”.

من جانبه، قال عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: “إن البطولة ستشهد نقلة نوعية في التحكيم، حيث ستُطبق تقنية خط المرمى (عين الصقر)، والتسلل الآلي وتقنية VAR”، مؤكداً جاهزية الملاعب بشكل كامل لاحتضان مباريات البطولة.

القناة الناقلة

وأفاد الأستاذ معيض الشهري مدير البطولة بأن القناة الناقلة لمباريات البطولة هي قناة SSC حصرياً، بالإضافة إلى منصة شاهد، مُبيناً أن هناك 3 فئات للتذاكر متاحة أمام الجماهير هي الذهبي والفضي والموحدة.

ورداً على استفسار بشأن آلية خروج الجماهير بعد كل مباراة، أفاد بأن المشجع لا يستطيع الحضور مباراتين بتذكرة واحدة، مُبيناً أن لديهم منسقين أمنيين من قارتي آسيا وإفريقيا بخصوص هذا الأمر، ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور.

