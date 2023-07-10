الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة للسعودية

أثبت رجال الجوازات أنهم واجهة السعودية، ليس في خدمة ضيوف الرحمن فحسب، بل كل قادم ومغادر من أرض الوطن، حيث يعملون بكل تفانٍ بقيادة مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على تسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم وخدمتهم بكل يسر وسهولة.

ومنذ البداية أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وسخرت الجوازات جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

جائزة التميز في الحج

وقبل أيام، حصدت المديرية العامة للجوازات جائزة “التميز” في حج 1444هـ، خلال الحفل الختامي لموسم الحجّ “ختامه مسك”، والذي أقيم بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية.

وشهد الحفل الختامي حضور وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، وتسلم الجائزة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتعكس الجائزة جهود الجوازات، في خدمة ضيوف الرحمن، حيث وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في وقت سابق، على سير العمل في جوازات المنافذ والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .

ويحث الفريق اليحيى في كافة جولاته منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

مبادرة طريق مكة

كذلك برز دور الجوازات بشكل واضح في جهودها المكثفة خلال تنفيذ مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بمشاركة عدة جهات تتمثل في: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأطلقت مبادرة طريق مكة منذ عام 2017م، مع إدخال تحديثات وتطورات عامًا بعد عام، لتكون كافة الإجراءات والخدمات ميسرة لضيوف الرحمن، حيث ضمت 7 دول هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، تونس، بنجلاديش، المغرب، تركيا.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين من المبادرة، من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

كوادر مؤهلة

وسخرت مبادرة طريق مكة هذا العام مجموعة من الكوادر الوطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات تقود الدفة بالصالة المبادرة، إضافة إلى توفير 15 كاونترًا جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة؛ لإنهاء إجراءات سفر المستفيدين، حيث تستوعب الصالة أكثر من 800 مسافر يتم إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي.

كما سهلت مبادرة طريق مكة على ضيوف الرحمن من خلال خدمة “ترميز” وفرز الأمتعة، بصالة مطار بلد المغادرة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

سعادة واشتياق

على صعيد متصل، عبر عدد من ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة عن سعادتهم من خلال تسخير هذه الخدمات في سبيل التيسير عليهم لأداء مناسك حج 1444هـ، مؤكدين أن المبادرة تأتي لخدمة المسلمين، لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى السعودية، وكذلك إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل سهولة ويسر، وسط مشاعر مفعمة بالاشتياق للمشاعر المقدسة والعودة مرة أخرى العام القادم.

📹| مدير عام الجوازات يقف على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/7hWBOecy0A — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 1, 2023