الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا إحباط تهريب 750 كجم من القات في جازان الجوازات تحذر من إهمال وثائق السفر وتسليمها لغير ذوي الاختصاص الشورى يطالب بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة مشجع إنجليزي يُحذر مانشستر سيتي من خطورة الاتحاد رياح نشطة وأتربة مثارة على الطائف وميسان الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول وزير الخارجية: السعودية تدين بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخة القرآن الكريم لقطات من حفل تخرج طلاب جامعة الطائف الدفعة الـ19 طائرة الإسعاف الجوي شيمة تنقل أول حالة مرضية إلى أبها
حذرت المديرية العامة للجوازات، من إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص، حيث يضع الشخص تحت طائلة المساءلة.
وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها “إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضعك تحت طائلة المساءلة وفق الأنظمة”.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر إلى دول الخليج.
وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها إن سجل الأسرة يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية فقط ولا يمكّن حامله من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.