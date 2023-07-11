الجوازات تحذر من إهمال وثائق السفر وتسليمها لغير ذوي الاختصاص

حذرت المديرية العامة للجوازات، من إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص، حيث يضع الشخص تحت طائلة المساءلة.

إهمال وثائق السفر

وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها “إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضعك تحت طائلة المساءلة وفق الأنظمة”.

سجل الأسرة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر إلى دول الخليج.

وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها إن سجل الأسرة يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية فقط ولا يمكّن حامله من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.