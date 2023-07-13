الجوازات تدعو المواطنين الراغبين بالسفر خارج السعودية إلى التسجيل بوزارة الخارجية

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة.