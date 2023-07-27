Icon

الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445 Icon مدرب الشباب: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز Icon جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب Icon حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات Icon خطوة تُقرب فابينيو من الاتحاد Icon إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon البرلمان العربي يعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية Icon هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص Icon لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر منفذ جديدة عرعر البري بالشمالية

الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت المديرية العامة للجوازات أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء العمرة للعام 1445هـ عبر منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكدّت الجوازات استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة على خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً
رئيس الإمارات عن وفاة سعيد بن زايد: فقدنا رجلاً محباً لوطنه

رئيس الإمارات عن وفاة سعيد بن زايد: فقدنا رجلاً محباً لوطنه

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم