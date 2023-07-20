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تحديث الأنظمة غدًا من الساعة 12 صباحًا حتى 10 صباحًا

الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء تحديث منصة أبشر

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء تحديث منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية، وذلك أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” يوم غدٍ الجمعة 21/ 7/ 2023م من الساعة 12 صباحًا حتى 10 صباحًا.

خدمات الجوازات

ودعت “الجوازات” المستفيدين من خدماتها إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات.

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تحديث أنظمة أبشر

وكانت منصة أبشر قد أعلنت عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، حيث حثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور.

وذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح لهم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

يذكّر أنّ المنصة تواصل مساعيها الحثيثة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي تجاوزت أكثر من 350 خدمة لكافة قطاعات الوزارة.

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