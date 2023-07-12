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وسط جاهزية عالية في مختلف المنافذ

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة
المواطن - واس

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تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

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