الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة

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تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دُعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.