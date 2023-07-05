الجوازات: جاهزية جميع المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار الحدودي، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

إنهاء مغادرة ضيوف الرحمن

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.