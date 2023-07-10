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أكدت أنه وثيقة إثبات داخل السعودية

الجوازات: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر لدول الخليج

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
الجوازات: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر لدول الخليج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر إلى دول الخليج.

وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها إن سجل الأسرة يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية فقط ولا يمكّن حامله من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

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سجل الأسرة لإثبات الهوية

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن بطاقة الهوية الوطنية هي المستند الرسمي لإثبات الشخصية للمواطنين والمواطنات، وسجل الأسرة هو إثبات هوية أفراد الأسرة المضافين فيه.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد مشاهد أو وثائق صادرة من الأحوال المدنية لإثبات الشخصية غير بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

ويمكن استعراض سجل الأسرة الرقمي، عبر تطبيق أبشر للأفراد، والذي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه.

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