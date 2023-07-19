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خلال 10 أيام من وقت تنفيذ الخدمة

الجوازات: فحص جواز السفر السابق بعد تجديده حضوريًا

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الجوازات: فحص جواز السفر السابق بعد تجديده حضوريًا
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للجوازات, المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعد مسبق، لـ فحص جواز السفر السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخص آخر، وذلك خلال (10) أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آليًا بعد انتهائها.

التجديد عبر أبشر

وأكّدت الجوازات أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة “أبشر”، عن طريق اختيار خدمة تجديد جواز السفر ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار عنوان تسلم الجواز وسداد رسوم التوصيل، مؤكدة أن خدمة سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاحة عبر قنوات السداد البنكية في منصة “أبشر”.

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تجديد جواز سفر الزوجة والأبناء

ونوهت بأن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من (21) سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة “أبشر”، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

 

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