الجوازات: يلزم مراجعة أقرب فرع لفحص جوازك قبل التجديد

شددت المديرية العامة للجوازات، على إلزامية مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق؛ لغرض فحص الجواز السابق عند التجديد.

مراجعة أقرب فرع

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه أجرى تجديد جواز من تاريخ 20/ 6/ 2023 وإلى الآن حالة الطلب في انتظار مراجعة الجواز، مستفسرًا عن الإجراء الذي يجب أن يقوم به لاستلام جواز السفر السعودي.

بدورها ردت المديرية العامة للجوازات على السائل عبر حساب خدمة العملاء قائلة: يلزم مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق، لغرض فحص جوازك السابق عند التجديد.

التأكد من صلاحية الجواز