الجوازات: يلزم مراجعة أقرب فرع لفحص جوازك قبل التجديد

رئيس الغابون يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ليوناردو : يجب رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان 4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير الحقيل: ترخيص ضمانات خطوة مهمة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه الهلال يصدم الاتحاد بشأن محمد كنو دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة محمد الشناوي يرفض الانضمام إلى النصر
شددت المديرية العامة للجوازات، على إلزامية مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق؛ لغرض فحص الجواز السابق عند التجديد.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه أجرى تجديد جواز من تاريخ 20/ 6/ 2023 وإلى الآن حالة الطلب في انتظار مراجعة الجواز، مستفسرًا عن الإجراء الذي يجب أن يقوم به لاستلام جواز السفر السعودي.
بدورها ردت المديرية العامة للجوازات على السائل عبر حساب خدمة العملاء قائلة: يلزم مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق، لغرض فحص جوازك السابق عند التجديد.