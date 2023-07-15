الجيش السوداني يعلن استئناف المفاوضات في جدة

عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.

استئناف المفاوضات السودانية في جدة

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”فرانس برس” إن “وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات” مع قوات الدعم السريع.

ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن الجانبان السعودي والأمريكي الشهر الماضي تعليقها إلى أجل غير مسمى.

ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدة عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار بعدما قاطع الأسبوع الماضي محادثات استضافتها أديس أبابا.

قصف مستشفى السلاح الطبي

وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قصفت، اليوم السبت، مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان مما تسبب في مقتل 5 من المرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين.

وذكر الجيش في بيان أن استهداف الدعم السريع للمستشفى بطائرات مسيرة، يمثل استمرارًا لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب”. وأكدت الصحة السودانية أيضًا مقتل وإصابة مدنيين أثناء هجوم الدعم السريع.

بيان الدعم السريع بشأن قبيلة بدارفور

وفي تطور آخر، نفت قوات الدعم السريع ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن أحداث منطقة مستري غرب دارفور.

وقالت الدعم السريع إنها لم تتواجد في بمنطقة مستري غرب دارفور التي شهدت مقتل أفراد من قبيلة المساليت.

وذكرت أن ما حدث في غرب دارفور صراع قبلي بحت لم تكن طرفًا فيه.

تجدد الاشتباكات العنيفة في أم درمان

وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم السبت.

وقال الجيش السوداني إن قواته نفذت عملية نوعية ناجحة بمناطق المهندسين والعودة وحمد النيل بالخرطوم.

احتجاز 5000 شخص

وكانت الاتصالات انقطعت لساعات عدة، الجمعة، في العاصمة السودانية، فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم مع تحذير المنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة.

وقالت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان لرويترز، أمس الجمعة، إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجزت أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالعاصمة الخرطوم.

نهب المنازل واحتلالها

وتخوض قوات الدعم السريع قتالاً مع الجيش السوداني منذ ثلاثة أشهر. ويتهمها سكان بنهب المنازل واحتلالها.

وردًا على طلب للتعليق، قالت قوات الدعم السريع إن التقارير غير صحيحة، وإنها لا تحتجز سوى أسرى حرب، وإنهم يلقون معاملة حسنة.