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عقب سقوط قذيفة في أحد المراكز العسكرية

الجيش اللبناني يهدد بالرد بعد إصابة عسكريين بعين الحلوة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
الجيش اللبناني يهدد بالرد بعد إصابة عسكريين بعين الحلوة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الجيش اللبناني أنه سيرد على أي مصدر للنيران، بعد إصابة عدد من جنوده نتيجة اشتباكات يشهدها مخيم عين الحلوة جنوبي البلاد.

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ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، بيانًا للجيش جاء فيه “تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل”.

وجاء هذا التحذير عقب سقوط قذيفة في أحد المراكز العسكرية وتعرض مراكز أخرى ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح.

من المعروف أن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت سابق، السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 30.

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