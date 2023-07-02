الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين

حرص رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أنمار الحائلي، على نعي الرمز الاتحادي ورئيس النادي الأسبق، الأمير طلال بن منصور الذي توفي، اليوم الأحد.

وفاة طلال بن منصور

وجاء رحيل الرمز الاتحادي الكبير عن عمر يُناهز الـ73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تُشير التقارير إلى تواجده في المستشفى منذ عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية.

وشغل الراحل طلال بن منصور منصب مجلس إدارة نادي الاتحاد مرتين، الأولى في عام 1974، واستمرت لمدة 7 سنوات، فيما بدأت الفترة الثانية في عام 1983، ولم تستمر سوى 9 أشهر تقريبًا.

الاتحاد ينعي رمزه

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، جاء فيه: “يرفع الحائلي باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ونيابة عن كافة الاتحاديين التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير طلال بن منصور”.

وأكد أنمار الحائلي بأن اسم الفقيد سيبقى محفورًا في ذاكرة كافة الاتحاديين عبر الأجيال لما قدمه الأمير طلال من تضحيات ودعم مادي وجهد لمواصلة النادي مسيرته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة وكافة محبيه الصبر والسلوان.