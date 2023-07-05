الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا

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أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، الثلاثاء، موافقة القضاء الفرنسي على حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في فرنسا لصالح الدولة اللبنانية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان صادر عن وزارة العدل قائلة: بموافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين إيمانويل داود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان [البنك المركزي] رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.
من المعروف أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
وفي وقت سابق تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.