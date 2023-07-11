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الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين.

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وأضافت أنه يرجى متابعة هذه التطبيقات في حال توفر مواعيد يمكن الحجز.

السماح للأطفال بأداء العمرة

كما أشارت إلى أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، وذلك خلال ردها على سؤال حول إمكانية أداء الأطفال للعمرة.

وأوضحت أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت اليوم، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجوا روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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