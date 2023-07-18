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يمكن إصداره عبر تطبيقي توكلنا ونسك

الحج والعمرة: التزموا بالوقت المحدد في تصريح العمرة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
الحج والعمرة: التزموا بالوقت المحدد في تصريح العمرة
المواطن - فريق التحرير

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شددت وزارة الحج والعمرة، على الراغبين لأداء مناسك العمرة، الالتزام بالوقت المحدد في التصريح الخاص بالعمرة الذي تم استخراجه لهذا الغرض حسب المواعيد المتاحة.

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الوقت المحدد

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: تم إصدار تصريح للعمرة الساعة 12 ظهرًا، هل أستطيع الدخول للحرم المكي قبل الموعد المذكور، أي الساعة 10 مثلًا، ولا لابد من الانتظار إلى الوقت؟

بدورها، ردت وزارة الحج والعمرة عبر حساب العناية بالمستفيدين على السائل قائلة: لسلامتكم والتزامًا بالإجراءات يرجى الالتزام بالوقت المحدد في التصريح.

حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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